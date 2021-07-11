ÖMER TEMÜR
Firma Tekirdağ Çerkezköy’deki tesis için eleman aramaya başladı. Markanın, 10 bin metrekarelik alandaki tesiste eylül ayında üretime başlayacağı öğrenildi. Fabrikada bin kişiyi istihdam edecek olan Samsung’un yılda 3 milyon adet cihazı Türkiye’de üreteceği öğrenildi.
Galaxy alana Samsung Care+ sigorta paketleri
Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için kapsamlı bir sigorta ürünü olan Samsung Care+ sigorta ürünleri Türkiye’de kullanıcılara sunuldu.
Samsung’dan iki yeni tablet Samsung, tablet portföyüne en yeni üyeleri Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite modellerini ekledi.