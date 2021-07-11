Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Firma Tekirdağ Çerkezköy’deki tesis için eleman aramaya başladı. Markanın, 10 bin metrekarelik alandaki tesiste eylül ayında üretime başlayacağı öğrenildi. Fabrikada bin kişiyi istihdam edecek olan Samsung’un yılda 3 milyon adet cihazı Türkiye’de üreteceği öğrenildi.

Galaxy alana Samsung Care+ sigorta paketleri Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için kapsamlı bir sigorta ürünü olan Samsung Care+ sigorta ürünleri Türkiye’de kullanıcılara sunuldu.

Samsung’dan iki yeni tablet Samsung, tablet portföyüne en yeni üyeleri Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite modellerini ekledi.