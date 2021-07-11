Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçekleştirilen programda 30 gönüllü eğitmen ile 59 farklı şehirden öğrenci için toplamda 135 saat eğitim ve 96 saat mentorluk gerçekleştirildi. Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir “Akademetre ile yaptığımız Kadın Kariyeri Araştırmasına göre, kız çocuklarının lise döneminde STEM alanlarından bir bölüm seçmemelerinin en büyük sebeplerinden biri matematik ve mühendisliğe ilgi duymamaları veya soğuk bulmaları. Mühendislik ve matematik bölümlerinin soğuk olduğu algısı ise çocukluklarından beri bu bölümleri yakından tanıma fırsatlarının olmaması. Ayrıca çocuklar bölümlerini seçerken en çok ailelerinden, öğretmenlerinden ve yakın çevrelerinden etkileniyor. Yani ne istediklerine karar verirken destek gördükleri bir alana daha kolay yönlenebiliyorlar. Bizim de bu projeyle amacımız, toplumsal cinsiyet temsili için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda genç kızların teknoloji ve bilişim deneyimlerine erişmelerini ve geleceğin teknoloji iş gücünü oluşturmalarını sağlamak” dedi.

Dell PC ailesi Türkiye’de Uzun süre sonra akıllı telefon satışlarını geride bırakan PC satışları, 2020 yılında zirveye çıktı. Uzaktan eğitim ve çalışmanın yeni normale dönüştüğü dönemde taşınabilir PC ihtiyacı da arttı.