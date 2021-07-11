Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,5 inçlik ekranıyla Poco M3 Pro 5G, gücünü MediaTek’in Dimensity 700 işlemcisinden alıyor. Söz konusu işlemci 7nm üretim teknolojisine ve 8 çekirdeğe sahip. Ayrıca cihaz, SIM kartlarının fiziksel olarak değiştirilmesine gerek kalmadan çift 5G bekleme modunu destekliyor.

Telefon arkada üçlü kamera dizilimi ile geliyor. 48 MP ana kameraya, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor. 5.000 mAh batarya ile dikkat çeken Poco M3 Pro 5G, 18W’a kadar hızlı şarjı destekliyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan model, 3 bin 199 TL‘den satılıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan versiyon ise 3 bin 499 TL’den raflardaki yerini aldı.

POCO’dan iki yeni model: POCO F3 ve POCO X3 Pro Çinli Xiaomi’nin akıllı telefon markası POCO’nun yeni modelleri POCO F3 ve POCO X3 Pro Türkiye'de satışa çıktı.