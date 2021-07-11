Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'Sancak'. Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi 'Sancak'ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

MEHMETÇİĞİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

'Sancak', yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş band almaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi özellikleri ile elektronik harp alanında kahraman Mehmetçiğe yeni yetenekler katacak.

Savunma sanayiinde gurur tablosu Suriye, Libya, Karabağ ve terörle mücadelede gösterdiği başarılarla adından söz ettiren savunma sanayii yüzde 80 yerlilik oranı, 750 proje ve 3 milyar dolarlık ihracat başarısıyla tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor

Yabancıların gözü Türk savunma sanayisinde Türk savunma sanayisi ürünleri sahadaki başarıları ile dünyanın ilgisini çekmeye devam ederken Savunma Sanayii Başkanı Demir, silahlı insansız deniz araçları (SİDA)'nın da ilk adımı attığını duyurdu.