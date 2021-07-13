Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin CEO’su Elon Musk, buna rağmen araçla ilgili olarak Twitter’da bir dizi uyarıda bulundu. Güvenliğin daima Tesla için öncelikli mesele olduğuna işaret eden Musk, sürücülerden güvenlik konusunda "paranoyak" olmalarını, tam otomatik sürüş sistemine tamamen bel bağlamaktan kaçınmalarını istedi. Resmi FSD v9 beta sistemi de kullanıcılarını “Tam otomatik sürüş sistemi temkinli kullanılmalıdır. Sistem, en kötü zamanda yanlış şey yapabilir, bu yüzden ellerini her zaman direksiyonda tut ve yola daha fazla dikkat et. Rehavete kapılma” notuyla uyarıyor. Musk, beş yıldan fazla bir süredir otomatik pilot sistemiyle ilgili müjdelerde bulunuyor ama mart ayında sızan e-postalar, teknolojinin tamamen eller serbest kullanım kapasitesi sunmaktan çok uzak olduğunu ortaya koydu.

Elon Musk'ın uyduları Şırnak semalarında Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Starlink uyduları Şırnak semaların göründü.

Elon Musk'tan çarpıcı 'Mars' açıklaması Dünyanın en çok dikkat çeken isimlerinden olan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yine gündemde. Mars ile ilgili yaptığı açıklama ile dikkatleri yine üzerine çeken Musk, insanlığın hemen Mars’a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.