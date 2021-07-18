Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip Honor Earbuds 2 Lite’ın kulak içi yapısı dışarıdaki sesleri engelleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede kullanıcılar kuvvetli rüzgârda yürürken ya da koşarken bile yüksek kaliteli arama yapabiliyor. Kullanıcılar, Farkındalık Modu sayesinde de etrafında olan bitenden haberdar olabiliyor. Hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken Honor Earbuds 2 Lite, sadece 10 dakikada yüzde 40’a kadar şarj oluyor. Kulaklık tek şarjla 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplamda 32 saat boyunca müzik dinleme ya da 20 saat boyunca sesli görüşme yapmanıza imkân sunuyor.

Honor Band 6 satışa çıktı Honor, akıllı saat deneyimi sunan Honor Band 6’yı, ayda 26,40 liradan başlayan ödeme planlarıyla Turkcell müşterileriyle buluşturuyor.

Honor 9X Türkiye’de Honor yeni modeli Honor 9X’i Türkiye’de satışa sundu. Android 9 işletim sistemiyle gelen Honor 9X, 6.59 inç’lik FullView ekranda, 2340 x 1080 çözünürlük sunuyor.