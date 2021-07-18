Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma'dan Kurban Bayramı'na ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Şirketin, Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Bayram hediyesi yükleniyor. 20 Temmuz'u bekleyin" denildi.

Paylaşımda ayrıca bir video da kullanıldı. Videoda bir savaş uçağından kesitler görüldü.

Baykar Savunma silahlı insansız hava araçları geliştiriyor.

SİHA imparatoru Baykar'a özel statü Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki şirkete ait bir alan dahil edildi.

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize hız verdik Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, "AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek." dedi.