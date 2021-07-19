Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından en çok kullanılan emojileri paylaştı. Facebook’ta geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldığını belirten şirket, favori emojilerin ise cinsiyet ve jenerasyon bazında değişiklik gösterdiğini belirtti.

KADINLAR DAHA FAZLA EMOJİ KULLANIYOR

Dünya genelinde son üç ayda oluşturulan gönderilere bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla emojili gönderi paylaştığı gözlenirken, Türkiye genelinde en çok kullanılan emojiler mutluluk gözyaşı, kırmızı kalp, katlanmış eller ve ukala kendini beğenmiş emoji oldu.

Kadınların ilk 5’inde öpücük gönderen yüz, kırmızı kalp, mutluluk gözyaşları, kollarını kavuşturan insan ve kalpli gülen yüz varken erkeklerin ilk 5’inde mutluluk gözyaşları, ukala kendini beğenmiş gülen yüz, kahkahaya boğulan emoji, kırmızı kalp ve gözlerle gülen emoji var.

JENERASAYONLARIN EN POPÜLERLERİ

Z jenerasyonunun emoji klavyesinde en çok rağbet gören emoji mutluluk gözyaşları döken emoji olurken, bunu kırmızı kalp ve kahkahaya boğulan emoji takip ediyor.

Y jenerasyonunun en çok kullandığı emoji ise mutluluk gözyaşları, ukala kendini beğenmiş emoji ve aynı Z jenerasyonunda olduğu gibi kahkahaya boğulan emoji.

X jenerasyonu ile bu diğer iki jenerasyonda ortak emoji kullanımı çıkmadığı görülüyor; katlanmış eller emojisi öne çıkarken, bunu öpücük atan yüz ve gül emojileri takip ediyor.

EN ÇOK KULLANILANLAR ARASINDA YİYECEKLER BULUNUYOR

Türkiye’de en çok kullanılan emojiler arasında doğum günü pastası, şeker, çikolata ve fincan var. Öne çıkan başka bir veri ise yeni gelen emojiler arasında zeytin emojisinin bulunması.

Mahkemeden Facebook'un WhatsApp başvurusuna ret 'Gizlilik ilkesi' güncellemesi ile tartışmalara neden olan WhatsApp hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, WhatsApp verilerinin diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanmasına ilişkin Rekabet Kurulunca alınan geçici tedbir kararının yürütmesinin durdurulması amacıyla Facebook'un yaptığı başvuruyu reddetti.