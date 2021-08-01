Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, faturaları Paraşüt üzerinden kesip satış, stok ve cari hesap takibini aynı ekrandan yaparken, faturalama süreçlerini de hızlandırabiliyor. Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu “1 Temmuz itibarıyla zorunlu olarak e-Fatura’ya geçen işletmelerin geçiş sürecini kolaylaştırmak için de tüm geliştirmelerimizi tamamladık. Bundan sonra da ön muhasebenin dijital geleceğini tasarlama hedefiyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere özel geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

KDK devreye girdi: 817 liralık fatura 96 liraya düştü Doğalgaz faturası sayaç değişikliğinin ardından 817 lira gelen vatandaş, KDK'ya başvurdu. KDK'nin girişimleri sonucu şikayete konu olan 817 liralık fatura tutarı idare tarafından düzeltildi ve başvurucuya 96 liralık yeni fatura çıkarıldı.