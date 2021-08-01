Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bu iş birliği ile Wesley Clover, teknoloji girişimleri portföyüne yenilerini eklerken, global start-up’ları Türkiye’ye kazandıracak. Ayrıca, Türkiye’den dünyaya açılmak isteyen start-up ve scale-up’lar için de bir kaldıraç etkisi sağlayacak. Actuate Kurucu Ortağı Zeynep Sarılar “Wesley Clover’ın girişim dünyasındaki uzmanlığı ile Actuate’in Türk AR-GE pazarındaki deneyimlerini bir araya getirerek kurduğumuz AR-GE merkezimiz, hem şirketimizi hem de iş ortaklarımızı dünya ligine taşıyacak. Türk bilişim sektörünün gücünü, dünya ligine ulaştırmak için âdeta bir kuluçka görevi görecek. Aynı zamanda start-up'ların yeteneklerini ve fırsatları keşfetmelerine yönelik kılavuzluk yapacak” dedi.

Mercedes-Benz Türk AR-GE kanunu girişimleri besleyecek Mercedes-Benz Türk, yaptığı açıklamada Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu’nda yapılan değişimleri desteklediklerini belirterek bu durumun girişimcilere büyük katkı sağlayacağına inandıklarını açıkladı.

Türkiye Vodafone’un AR-GE üssü oluyor Vodafone, Türkiye’yi Vodafone Grubu içinde mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı.