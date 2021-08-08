Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kulaklık, 5 dakikalık hızlı şarj etme özelliğiyle 2 saat; tam şarj ile ise 40 saatlik kesintisiz müzik keyfi sunuyor. Tune 510 BT’de çok işlevli düğmeye basılarak Siri veya Hey Google gibi ses asistanları etkinleştirilebiliyor. Tune 510 BT, müzik dinlemenin yanında telefon görüşmeleri ve toplantılar için de kullanıcılarının vazgeçilmezi olmaya aday.

Honor’dan yeni kulaklık: Earbuds 2 Lite Honor, yeni kablosuz kulaklığı Honor Earbuds 2 Lite’ı duyurdu.

Kulaklıkta devrim Oppo, bluetooth destekli kablosuz kulaklığı Enco X’i Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sundu.