Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

15 W kablosuz şarj imkânı sunan Mcdodo kablosuz şarj ünitesi; aynı anda hem iPhone, hem Apple Watch, hem de AirPods kulaklığı şarj etme imkânı sunmasının yanı sıra estetik tasarımıyla da dikkat çekiyor. Şarj ünitesi Huawei ve Samsung kulaklıkları da şarj edebiliyor. Mcdodo’nun 2 in 1 şarjı 349 TL, 3 in 1 şarj standı ise 399 TL.

Telefonunuzu 'şarj düşük' uyarısı vermeden şarja takmayın uyarısı Cep telefonlarının “şarj düşük” ile ilgili verdiği uyarıdan önce şarja takılmasının bataryanın ömrünü azalttığı, ayrıca ucuz şarj aletlerinin de telefonlara ciddi zarar verdiği belirtiliyor.