Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

AR-GE merkezinin blockchain kullanımının artmasında önemli bir rol oynayacağını belirten Bitpanda Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü Elbruz Yılmaz “Blockchain çok kısa sürede hızlı bir gelişim gösterdi ve dijital kabiliyetlerin daha yüksek bir tempoda geliştirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren her şirketin en büyük önceliği. Türkiye’nin büyük ve kaliteli mühendislik yetenek havuzunun ve Türkiye'de blockchain’e olan ilgi düzeyinin farkındayız. Tamamen uzaktan çalışacak Araştırma ve Geliştirme Merkezimizin Türk mühendisler için cazip bir yer olacağına inancımız tam ve bu merkezle Türkiye’de giderek büyüyen iş ortağı, geliştirici ve mühendis ekosistemimize destek sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Bitpanda Türkiye pazarına girdi Avrupa'da 1,2 milyon kullanıcıya hizmet veren lider online yatırım platformu Bitpanda, faaliyet gösterdiği ülkelere Türkiye'yi de ekledi.