Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

“Ulaşım Çözümleri” kategorisinde Syntonym, “Sosyal Fayda” kategorisinde PONS ve “Jüri Özel Ödülü” kategorisinde IWROBOTX bu yıl ilk üçe girerek büyük ödülün sahibi olan girişimciler oldu. Türkiye’nin 43 ilinden 633 startup’ın katıldığı Mercedes-Benz StartUP yarışmasında ilk 10’a kalan bütün projeler ise “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programına ve Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılmaya hak kazandı.

Allianz, startup'larla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor Sektörde uygulama ara yüz programlarını startup’lara açarak kodlama odaklı bir program yürüten ilk şirketlerden biri olan Allianz, HackZone Scale Up Accelerator programı ile girişimcilerle iş birliğini güçlendirme yolunda bir adım daha attı.

Mercedes-Benz Türk çalışanları yerinde aşı uygulamasıyla Covid-19'a karşı aşılandı Mercedes-Benz Türk çalışanları, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda hazırlanan alanda Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19’a karşı aşılandı. Düzenlenen bu organizasyon ile yaklaşık bin çalışan randevu almadan, tercihe bağlı olarak Biontech ya da Sinovac aşısının ilk dozunu oldu.