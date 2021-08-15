Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Özellikle saç kurutma makinası ile kurutma gibi yaygın hataların yapıldığına dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, herhangi bir sıvı temasına maruz kalan cihazın kurtarılabilmesi için kullanıcıların yapması ve yapmaması gereken adımları sıraladı.

Bunları yapın:

1- Telefonunuz suyla temas ettiğinde hemen sudan çıkarın. Su altında ne kadar az zaman harcanırsa o kadar az hasar görecektir.

2- Islandıktan sonra telefonu hemen kapatın. Telefonunuz çalışıyor gibi görünüyor olsa da tekrar açmaya çalışmayın.

3- Elektriksel hasar ihtimalini ortadan kaldırabilmek için telefonunuzdan batarya, SD Kart ve sim kartı gibi diğer parçaları çıkarın. Bu, telefonunuza içerideki parçalar olmadan kuruma imkânı verirken aynı zamanda verilerinizin kaybolmasını önlemek için size fırsat sunacaktır.

4- Telefonunuzu bir havlu veya yumuşak bir bezle hafifçe kurutabilirsiniz. Cihazdaki fazla nemi emebilirseniz, telefonun kuruma ihtimali artacaktır.

Bunları yapmayın:

1- Su ile temas ettikten sonra cihazı açmaya çalışmak büyük hatalardan biridir. Su hasarının devam etmesinden sonra telefonunuzu açmak, kısa devreye sebep olmakla birlikte dâhilî parçaların korozyonunu hızlandırabilir.

2. Telefonun nemini emmek için birçok kullanıcı tarafından kullanılan bir taktik “pirinç hilesini” denemektir. Pirinç bir miktar nemi emebilir ancak telefondaki her alana, özellikle daha küçük noktalara ulaşması pek mümkün değildir. Suyun çoğunluğu gitmiş olsa da kalan su damlaları konusunda başarısız olma ihtimali olabilir. Ayrıca telefona nişasta ve toz ekleyebilir, bu da cihazınızın daha fazla hasara uğramasına yol açabilir.

3- Cihazınızı kedi kumu veya silika jel içine koymayı denemek diğer yaygın hatalardan biridir. Bu çözümler sadece geçicidir ve telefonunuzu nihai arızalardan kurtarmak için yeterli değildir. Ayrıca yapılan çalışmalar, telefonunuzu sadece hava ile kendi kendine kurumaya ayarlamanın daha fazla su çıkardığını raporluyor.

4- Saç kurutma makinesi gibi herhangi bir ısı kaynağı kullanmaktan kaçının. Bu durum telefonunuzu aşırı ısıtabilir, suya ve elektrik problemine ısıyı da ekleyerek bileşenlere zarar verebilir.