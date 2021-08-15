Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Samsung, amiral gemisi Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G ile katlanabilir telefonda yeni bir dönem başlatıyor. Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy Z Fold3 firmanın ilk ekran altı kamera teknolojisine ve S-Pen desteğine sahip telefonu olma özelliği taşıyor.

Galaxy Z Fold3 7,6 inç sonsuz esnek ekranıyla sinema perdesine dönüşüyor. Kullanıcılar ekran altı kamera teknolojisi sayesinde kesintisiz bir sinema keyfi yaşıyor. Kamera deliğinin üzerinde bulunan minimum piksel uygulaması ise daha geniş görüntüleme imkânı sunuyor. Süper akıcı 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı da hem ana ekranda hem de kapak ekranında kullanılabiliyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alan cihazda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 4.400 mAh bataryaya sahip olan Z Fold3 25 W kablolu ve 10 W kablosuz şarj ile destekleniyor.

Samsung’un tanıttığı bir diğer katlanabilir telefon da Z Flip3 oldu. Çok daha kullanışlı bir kapak tasarımıyla gelen telefon, şık bir tasarıma sahip. İlk olarak Galaxy Z Flip ile hayatımıza giren devrim niteliğindeki Gizli Menteşe, Galaxy Z Flip3’ün tüm açılarda dik durmasını sağlıyor. Menteşenin içinde yer alan fırça kıllarının artık daha kısa olduğu gelişmiş süpürme teknolojisi sayesinde toz ve diğer parçacıkların içeriye girmesi engelleniyor.

Türkiye’de 1 Eylül’den itibaren ön satışa sunulacak olan Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, 22 Eylül’den itibaren de piyasaya sunulacak. Modellerden Galaxy Z Fold3’ün fiyatı 21.999 TL, Galaxy Z Flip3’ün fiyatı da 11.999 TL olarak belirlendi. Galaxy Z Fold3 veya Z Flip3 için verilen ön siparişlerde kullanıcılar Samsung’un premium destek hizmeti Samsung Care+’tan bir yıllık cihaz koruma hizmeti alabilecek. Bu hizmet kapsamında kullanıcıların akıllı telefonları, ekran değişimi, su hasarı ve arka kapak değişimi dâhil olmak üzere kaza kaynaklı oluşabilecek hasarlara karşı sigortalanmış olacak.

KOL HAREKETİ İLE KUMANDA EDİLİYOR

Samsung, etkinlikte Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic akıllı saatleri ile Galaxy Buds2 kulaklığını tanıttı. Wear OS işletim sistemi ile gelen akıllı BioActive sensörüne sahip. Böylece Galaxy Watch4 tek çiple nabız ölçümü, elektrokardiyografi ve biyoelektrik impedans analizi yapabiliyor.

Galaxy Watch4 Serisi akıllı saatler bir dizi zindelik özelliğini de barındırıyor. Kullanıcılar, önerilen antrenmanlar arasından istediklerini seçebiliyor, arkadaşlarıyla veya aileleriyle grup yarışı yapabiliyor veya uyumlu Samsung Smart TV üzerinden Galaxy Watch4 akıllı saatlerine bağlanarak evlerini bir spor salonuna dönüştürebiliyor. Saatler, uyku takibi ve uyku puanı özelliğiyle uyku düzeni hakkında rapor sunuyor. Saatler kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcıların ağrıları cevaplamak için kolunu iki defa kaldırıp indirmesi, çağrıları reddetmek ya da bildirimleri ve alarmları kapatmak için ise bileğini iki defa döndürmesi yeterli oluyor. 40 saate kadar pil ömrü sunun saatler, 30 dakikalık şarj süresiyle 10 saat boyunca kullanılabiliyor.

Türkiye’de 1 Eylül tarihinden itibaren ön siparişe çıkacak olan Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic, 22 Eylül’de satışa sunulacak. Akıllı saatlerin bluetooth sürümlerinin fiyatı ise şu şekilde:

¥ Galaxy Watch4 Classic: 46 mm 2.999 TL

¥ Galaxy Watch4 Classic: 42 mm 2.799 TL

¥ Galaxy Watch4: 44 mm 2.399 TL

¥ Galaxy Watch4: 40 mm 2.199 TL

¥ Galaxy Buds2: 999 TL.

Galaxy alana Samsung Care+ sigorta paketleri Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için kapsamlı bir sigorta ürünü olan Samsung Care+ sigorta ürünleri Türkiye’de kullanıcılara sunuldu.

Samsung’dan iki yeni tablet Samsung, tablet portföyüne en yeni üyeleri Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite modellerini ekledi.