Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya incelemesine göre, bu yıl sadece Twitter ile ilgili çıkan basın haber sayısı 24 bin 670 olarak kaydedilirken, ülkemizde de kullanımının oldukça yangın olduğu gözlendi. Halkın haber alma konusunda Twitter’ı oldukça sık kullandığı görüldü. Öte yandan Twitter’da en çok takip edilen hesaplar da belli oldu. Böylelikle 129,9 milyon takipçi ile eski ABD başkanı Barack Obama bu platformda en çok takip edilen kişi olurken, 113,9 milyon takipçi ile ikinci sırada gözde şarkıcı Justin Bieber, üçüncü sırada ise 108,8 milyon ile Katy Pery yer aldı.

Twitter’ın rakibi ilk gününde hack’lendi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanlarından Jason Miller, GETTR adında Twitter benzeri bir sosyal medya platformu kurdu. Platform, ABD’nin bağımsızlık yıldönümü kutlamalarının yapıldığı 4 Temmuz’da, açılışından hemen sonra hack’lendi.