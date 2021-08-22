Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, ilerleyen süreçlerde bütün büyük şehirlerde deneyim mağazaları açmayı planlandıklarını belirterek “Mağazamızda telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan aksesuarlara kadar bütün Casper ve Excalibur ürünleri yer alıyor. Tüketiciler ürünleri mağazada deneyimleyebilecek, uzman satış danışmanlarıyla yüzlerce seçenek arasından ürünleri konfigüre edebilecek ve sipariş verebilecek” dedi.

Casper’dan kişiye özel toplama bilgisayar Yerli teknoloji firması Casper, “bilgisayar özelleştirme” ile en güvenli şekilde bilgisayar toplama hizmeti veriyor.