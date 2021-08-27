Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bir dakika içinde 28 bin abone yayın platformlarını kullanıyor, 9 bin 132 kişi profesyonel sosyal iş ağlarında bağlantı kuruyor, 695 bin anlık görüntü paylaşılılıyor ve 69 milyon mesaj gönderiliyor. Türkiye’de her bir dakika içinde internet üzerinden 1,6 milyon dolar değerinde alışveriş yapılıyor. Özellikle iş hayatında önemli bir yeri olan e-Posta gönderme sayısı ise 197,6 milyonu buluyor. Ayrıca video paylaşım platformlarının kullanım oranları da oldukça yüksek. Türkiye’de her bir dakikada 500 saatlik içerik yükleniyor, 3,47 milyon içerik de seyrediliyor. 26 bin uygulama indiriliyor. Arama motorlarında 4,2 milyon arama yapılıyor.

Akıllı telefonlar için bir saatte hızlı servis Samsung, mobil cihazlar için uyguladığı “Akıllı Servis” konsepti ile kolay ve hızlı bir servis sunuyor.

Xiaomi’den yeni yerli telefon modeli Avcılar’da üretim yapan Xiaomi, yerli üretim modellerine bir yenisini daha ekledi.