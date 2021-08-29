Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Aktif ses engelleyiciye sahip kulaklık tek şarjla 6,5 saate kadar, şarj kutusu ile 25 saate kadar pil ömrü sunuyor. Anker Türkiye, İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, Soundcore markası ile yeni ürünleri kullanıcılarla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek “Soundcore markası altında geliştirdiğimiz ürünler, her zaman kullanıcılarımızın beğenisini kazanmayı başarıyor. Ses kalitesi, son teknoloji özellikleri ve her bütçeye hitap eden fiyat politikasıyla kullanıcılarla buluşturduğumuz ürünlerimiz, özellikle Z kuşağının beklenti ve taleplerine göre şekilleniyor. Soundcore R100 uygun fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle Türkiye’de çok sevilecek” dedi.

Kulaklıkta gecikmeye son Oppo, yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Buds’ı Türkiye’de satışa sundu.

JBL’den kablosuz kulaklık JBL, kablosuz bluetooth kulaklığı Tune 225 TWS’i tüketicilerle buluşturuyor.