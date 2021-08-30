Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsansız hava araçları ile gücüne güç katmaya devam eden Türkiye, başarılı projeleriyle dünya gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BAYKAR Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı.

ABD basınından Bloomberg, törenin ardından havalanan Akıncı TİHA'yla ilgili gelişmeyi okurlarına aktardı.

"Türkiye, askeri kapasitesini yerli drone'larla inşa ediyor" denilen haberde, Türk ordusunun, filosuna yeni nesil yerli üretim insansız hava aracı eklediğini kaydetti.

"ERDOĞAN'IN HEDEFİ, ORDUYU KENDİ KENDİNE YETER HALE GETİRMEK"

Haberde, yerli üretim insansız araçları projelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "orduyu kendi kendine yeter hale getirme" çabalarının olduğu vurgulandı.

BAYKAR Savunma tarafından üretilen Akıncı TİHA'nın, Ukrayna ve Polonya dahil çeşitli ülkelere satışı yapılan Bayraktar TB2'den daha gelişmiş durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Teslimat töreninde Erdoğan'ın, "Türkiye, Akıncı ile dünyada bu teknolojiyi üreten ilk üç ülkeden biri oldu" dediği hatırlatıldı.

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİNİ SIRALADILAR

Akıncı'nın havada ve yerde hedeflere saldırabildiği ve savaş uçaklarıyla birlikte hareket edebildiği, ayrıca Türkiye'nin mevcut pilotsuz uçaklarından daha yüksek irtifada uçabilmesinin yanı sıra havada daha uzun süre kalabildiği ifade edildi.

"ROKETSAN'IN FÜZELERİNİ TAŞIYACAK"

Haberde, TİHA için "ROKETSAN tarafından geliştirilen füzeleri taşıyacak." denildi.

Öte yandan Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ların, Libya'da Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirme girişimlerine karşı koyduğu, 44 günlük Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusuna üstünlük sağladığı anımsatıldı. (Bloomberg)

Türkiye’nin gururu Akıncı TİHA'nın özellikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Akıncı TİHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile TSK envanterine teslim edilen Akıncı TİHA'nın özellikleri adeta baş döndürüyor.

Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha Bayraktar AKINCI TİHA, 1360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirerek, yeni bir başarıya imza attı.