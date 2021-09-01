Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Texas eyaletinde Rice Üniversitesi’ndeki bilim adamları kalp hızını ölçen akıllı tişört geliştiriyor. Akıllı saat takmakta zorlananların işini kolaylaştıracak tişört, yıkanabiliyor ve defalarca kez kullanılsa da yıpranmıyor.

Akıllı tişört, pamuk ipliklerine benzeyen ultra ince karbon nanotüp liflerle, standart dikiş makinesi kullanılarak dikildi. Bu karbon nanotüpler, elektrokardiyogram gibi faaliyet gösteriyor, kalp atış hızı, kalp ritmi ve bu hayati organdaki elektriksel aktiviteyi ölçüyor.

SOLUNUM HIZI DA TAKİP EDİLEBİLİR

Araştırmacılar, dokumada yapılacak küçük değişikliklerle solunum hızının da takip edilebileceğini ifade ettiler. Rice Üniversitesi'nden mühendis Matteo Pasquali, "İletkenlik, ciltle iyi temas, biyouyumluluk ve yumuşaklık sebebiyle karbon nanotüp iplikler, giyilebilir ürünler için çok uygundur” dedi.

Bilim adamları, bundan sonra liflerin cilde daha fazla temasını sağlamaya odaklanacaklarını ifade ettiler.