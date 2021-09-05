Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

1 Eylül’de başlayan ön satışlar 21 Eylül’e kadar devam edecek. Galaxy Z Fold3 5G’nin fiyatı 21.999, Galaxy Z Flip3 5G’nin fiyatı 11.999 TL olarak belirlenirken Galaxy Z Fold3 5G için 2.000 TL’ye, Galaxy Z Flip3 5G için de 1.000 TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Ayrıca akıllı telefonları satın alanlara bir yıllık Samsung Care+ Ekran Koruma Sigorta Hizmeti hediye ediliyor. Telefonların yanı sıra Galaxy Buds2 999 TL, Galaxy Watch 4 2.199 TL, Galaxy Watch 4 Classic 2.799 TL’ye sipariş edilebiliyor. Bu modellerden herhangi birini alan tüketiciler, Samsung markalı Duo Wireless Charger ürününde geçerli yüzde 50 indirim hakkı kazanıyor.

Galaxy SmartTag ile tüylü dostlarınızı bulmak çok kolay Tüylü dostlarınızı bulmak, hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Galaxy alana Samsung Care+ sigorta paketleri Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için kapsamlı bir sigorta ürünü olan Samsung Care+ sigorta ürünleri Türkiye’de kullanıcılara sunuldu.