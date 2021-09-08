Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1982 model Lamborghini Countach 5000S’ten dünyada direksiyonu sağda olarak sadece 37 adet üretildi. Araç bundan dolayı çok değerli.

20 sene önce satın alınan araç son olarak 2008’de kullanıldı. Sahibi, aracı baştan başa restore etmek istedi ve araç tamamen parçalara ayrıldı ama restorasyon bir daha tamamlanamadı.

Senelerde demonte vaziyette depoda kalan araç, bu şekilde müzayedede satılacak.

Historics müzayede evi tarafından 26 Eylül’de İngiltere’nin Berkshire bölgesinde yapılacak müzayedede aracın en az 180.000 sterline (2.100.000 TL) satılması bekleniyor.

Restore edilmesi halinde aracın fiyatının 280.000 sterline (3.260.000 TL) çıkacağı tahmin ediliyor.