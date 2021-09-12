Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Twitter’dan yapılan açıklamada “Bir beğeni her zaman tüm hisleri karşılamadığından, insanlara bir Tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için bir dizi emoji ekledik. Reaksiyonları görüntülemek için, insanlar Beğen düğmesine uzun süre basabilir ve bir Tweet hakkında ne hissettiklerini göstermek için bir emoji seçebilir veya her zaman olduğu gibi sadece Beğen düğmesine dokunarak Tweet’leri beğenmeye devam edebilirler” denildi.

Twitter’dan yeni özellik kararı: İlk olarak Türkiye'de test edilecek Twitter, gönderilere emojilerle tepki verme özelliği anlamına gelen “Reactions”ı test edeceğini bildirerek, bu özelliğin ilk Türkiye'de deneneceğini duyurdu.