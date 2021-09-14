Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, mavi tik başvurularını yeniden aktif hale getirdi.

Geçtiğimiz günlerde 'mavi tik alma' özelliğini bütün kullanıcılar için açarak talep toplayan Twitter, yoğunluk nedeniyle başvuruları durdurmuş, daha sonra yeniden açmış ve ardından bir kez daha durdurmuştu.

BAŞVURULAR YENİDEN AÇILDI

Twitter, başvuruları inceleme sürecini iyileştirerek mavi tik başvuru formunu bir kez daha kullanıcıların erişimine açtı. Bir süre önce sahte hesaplara da mavi tik veren Twitter, oldukça sert eleştirilere maruz kalmıştı.

TWITTER MAVİ TİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Twitter'dan mavi tik alabilmek için öncelikle telefon numarası ve e-posta hesabı onaylanmış, aktif olarak kullanılan bir hesaba sahip olmanız gerekiyor.

Mavi tik başvurusu yapabilmek için uygulanacak adımlar:

- Twitter mobil uygulamasında sayfayı sağa doğru kaydırarak (web sürümünde 'Daha fazla' seçeneğine tıklayarak) 'Ayarlar' sekmesine giriş yapın. Hesap bölümüne girin ve onaylama isteği seçeneğine tıklayın.

- Twitter, sizden mesleğinizi seçmenizi isteyecek. Size en uygun seçeneği seçtikten sonra bir sonraki adıma geçin.

- Burada kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Kimlik kartınızı yükleyerek, şirket e-posta adresini kullanarak veya resmi web sitenizi girerek kimliğinizi doğrulayabilirsiniz.

Tüm bu işlemlerin ardından başvurunuzu gönderebilirsiniz. Twitter, birkaç hafta içerisinde başvurunuzu değerlendirerek kararı size bildirecektir.

Twitter, Reactions’u Türkiye’de test ediyor Twitter, tweetlere emojilerle tepki verme özelliği Reactions’u ilk olarak Türkiye’de test etmeye başladı.

Twitter’dan yeni özellik kararı: İlk olarak Türkiye'de test edilecek Twitter, gönderilere emojilerle tepki verme özelliği anlamına gelen “Reactions”ı test edeceğini bildirerek, bu özelliğin ilk Türkiye'de deneneceğini duyurdu.

Twitter, ‘Güvenli Mod’u test ediyor Twitter, kullanıcıları rahatsız edici yorumlardan korumak için ‘Güvenli Mod’u test etmeye başladı.