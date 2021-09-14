Rusya’nın Federal Uzay Ajansı (Recosmos), İngiliz operatör OneWeb’in 34 yeni uydusunun bir soyuz roketiyle birlikte 21 Ağustos Cumartesi günü Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden başarıyla uzaya fırlatıldığı duyuruldu. OneWeb, en son 1 Temmuz’da uydu fırlatmıştı. Cumartesi günü yapılan fırlatmayla da şirket bu seneki beşinci uydu fırlatılışını gerçekleştirmiş oldu.
Açıklamada, fırlatmanın TSİ ile 21.10'da Kazakistan’ın güneyinde yer alan Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirildiği de yer aldı. 34 uydu Rus yapımı "Soyuz-2.1B" roketiyle uzaya gönderildi. Fırlatılan uydular yaklaşık 3,5 saat sonra uzayda yerleşmeye başlayacak.
2022'YE KADAR 650 UYDU GÖNDERECEKLER
Roscosmos’un alt grubu olan Glavcosmos ile Arianespace ve Starsem şirketleri arasındaki ticari sözleşme çerçevesinde yapılan bu fırlatma ile One Web’in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 322’ye yükseldi. Daha önce One Web’in, 2022'ye kadar 650 uyduyu uzaya göndermeyi planladığı duyurulmuştu.
TUSAŞ yeni uydu ihracına hazırlanıyor Türkiye’nin ilk uydu ihracatına imza atan TUSAŞ, yakında ikinci ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyor TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas “Arjantin’deki ARSAT operatörü için haberleşme uydusu yapacağız. Uluslararası arenada başka fırsatları da takip ediyoruz. İkinci uydudan sonra devamı da gelecek” dedi.
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.
Rusya, OneWeb’in 34 yeni uydusunu uzaya fırlattı
Rusya, dünyanın her yerine geniş bant internet sağlamayı amaçlayan İngiltere merkezli iletişim şirketi OneWeb’in 34 yeni uydusunu taşıyan bir Rus soyuz roketini uzaya fırlattı.
Rusya’nın Federal Uzay Ajansı (Recosmos), İngiliz operatör OneWeb’in 34 yeni uydusunun bir soyuz roketiyle birlikte 21 Ağustos Cumartesi günü Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden başarıyla uzaya fırlatıldığı duyuruldu. OneWeb, en son 1 Temmuz’da uydu fırlatmıştı. Cumartesi günü yapılan fırlatmayla da şirket bu seneki beşinci uydu fırlatılışını gerçekleştirmiş oldu.
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