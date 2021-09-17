Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 kişiden oluşan takımın aracı jürinin beğenisini topladı. Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ile 30 metre yükseklikteki bir cephe yangınına müdahale eden araç, görevini eksiksiz yaptı. Ekip, destek gelirse seri üretime geçmeyi planlıyor.

Daha önce de yarışmada birincilik ve ikincilik elde ettiklerini söyleyen Vefa Havacılık Takım Kaptanı Ömer Faruk Sarıgöz "Tecrübelerimizi insanlık adına kullanmak istedik. İtfaiyecilik sektöründe bir açık gözlemledik. İtfaiyecilerle görüşerek, nelere ihtiyaçları var, nasıl sıkıntılar yaşıyorlar öğrendik. Çarpık kentleşme yüzünden itfaiye araçları çatı ve cephelere yanaşamıyor. Alevlere müdahale güçleşiyor. Yaptığımız ürün sıkıntıları çözecek" dedi.

TEKNOFEST’i ihraç edeceğiz Dört yıldır düzenlenen TEKNOFEST, dünyanın da yakın ilgisiyle karşılaştı. Robotik, yapay zeka, bilim-teknik gibi alanlarda yarışmalara sahne olan ve katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerin temelinin atıldığı TEKNOFEST’e birçok ülke talip oldu.

Teknoloji Girişimlerine TEKNOFEST’ten Tam Destek! ​TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, 20-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.