Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST’i ziyaret etmek isteyenlerin öncelikle www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor. Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Covid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler. Covid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile girebilecekler.

TEKNOFEST'te yarışacak! İnsansız yangın söndürme aracı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasına katılan Vefa Havacılık Takımının yaptığı insansız yangın söndürme hava aracı, denemeleri başarıyla geçti.

TEKNOFEST’i ihraç edeceğiz Dört yıldır düzenlenen TEKNOFEST, dünyanın da yakın ilgisiyle karşılaştı. Robotik, yapay zeka, bilim-teknik gibi alanlarda yarışmalara sahne olan ve katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerin temelinin atıldığı TEKNOFEST’e birçok ülke talip oldu.