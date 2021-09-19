Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kurulduğu günden bu yana geçen 4,5 yıllık süreçte BTM girişimlerinin toplam değerleme miktarı 500 milyon liraya ulaştı. Bu süreçte BTM girişimcilerinden 37 yatırım haberi geldi. BTM girişimlerine yapılan yatırım tutarı ise yaklaşık 100 milyon lira oldu. Yılın ilk sekiz ayında ise 9 BTM girişimi yatırımcıların ilgisini çekti ve toplam 203 milyon 142 bin lira değerleme üzerinden yatırım almayı başardı. Geçen yıl BTM bünyesinde 21 yatırım için toplam 204 milyon 60 bin lira değerleme üzerinden yatırım yapılmıştı.

BTM girişimlerinin her yıl yatırımlarını katlayarak gittiğine dikkat çeken BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı “2021 yılına girerken, bu yılın BTM girişimleri için verimli geçeceği öngörüsünde bulunmuştuk. Rakamlar bu öngörüde yanılmadığımızı gösteriyor. 2020 yılı bu zamana kadar Türkiye ekosisteminde girişimlere en çok yatırım yapılan yıl olarak tarihe geçmişti. Bu yılın ilk 8 ayında BTM girişimlerine yapılan yatırımlar da gösteriyor ki; bu yıl 2020 yılını da geride bırakacak” dedi.

Girişimciler Diyarbakır’a yatırım için sırada Devletin uyguladığı teşvik, tesis edilen huzur ve genç nüfus oranının yüksek olması dolayısıyla, salgına rağmen son dönemde yatırım için talebin arttığı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 4. etap dolunca 5. etap için çalışma başlatıldı.

Girişimcinin dünyasında neler oluyor? Teknasyon, açık bankacılık alanında faaliyet gösteren fintech girişimi Maslak Teknoloji’yi Rockads global büyüme programına dâhil etti. Fuudy ise 7,1 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolarlık yatırım aldı.