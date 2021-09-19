Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Xiaomi, yeni giyilebilir cihazı akıllı gözlüğü tanıttı. Yalnızca 51 gram ağırlığındaki akıllı gözlükle kullanıcılar, mesaj ve bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama yapabiliyor, navigasyonu kullanabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve metinleri diğer dillerden çevirebiliyor. Akıllı gözlük ayrıca kullanıcıları rahatsız etmemek için akıllı ev alarmları, ofis uygulamalarından gelen acil bilgiler ve önemli kişilerden gelen mesajları seçiyor ve gösteriyor.

Xiaomi’den yeni yerli telefon modeli Avcılar’da üretim yapan Xiaomi, yerli üretim modellerine bir yenisini daha ekledi.

Yeni kral Xiaomi Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarındaki yükselişini sürdürüyor.