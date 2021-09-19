Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Camon 16 modeli, iki ay boyunca yalnızca Vodafone portföyünde bulunacak ve Vodafone’a özel 660 TL indirimle satışa sunulacak. Müşteriler, normal aylık taksiti 354 TL olan Camon 16’yı Vodafone’dan ayda sadece 299 TL ödeyerek 12 taksitle satın alabilecek.

Vodafone’un enerjisi yenilenebilir kaynaktan Servis gelirlerini nisan-haziran döneminde yüzde 19,6 büyüme ile 3,9 milyar TL’ye çıkaran Vodafone Türkiye, şebeke ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeye başladı.

İkinci elde KDV düşmeli, taksit sınırı kalkmalı Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulan ikinci el cihaz pazarının daha başarılı bir şekilde işleyebilmesi için; KDV oranının indirilmesi ve taksit sayısı sınırının kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.