Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İş dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “Topluma hizmet götürmeyi yalnızca devletin sorumluluğu olarak görmemek gerekiyor. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, tüm dünyada amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda tüm dünyaya bir söz de verdik: 2025 yılına kadar bir milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz” dedi.

Vodafone’un enerjisi yenilenebilir kaynaktan Servis gelirlerini nisan-haziran döneminde yüzde 19,6 büyüme ile 3,9 milyar TL’ye çıkaran Vodafone Türkiye, şebeke ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeye başladı.