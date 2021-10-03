Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yerli üretim yeni Vivo Y53s, 6,58 inç ekran boyutuna ve FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 5.000 mAh super büyük pil ve yapay zekâ tabanlı güç tasarrufu tekonolojisi ile Y53s, tam şarj kapasitesiyle 14,3 saate kadar online Hd video izleme veya 7,05 saat oyun oynama imkânı sağlıyor. 64 MP ana kameraya sahip telefonun en dikkat çeken özelliği ise; 8 GB RAM + 4 GB Genişletilmiş RAM. 8 GB'lık Y53s’in gizli bir bellek avantajı bulunuyor. Boşta kalan ROM alanının 4 GB’a kadar olan kısmını, uygulamalar arası geçişi daha da akıcı hâle getirmek için genişletilmiş RAM olarak kullanabiliyor.



Gebze'de üretilen yeni Vivo Y53s 64MP kamerasıyla dikkat çekiyor

Vivo, Gebze’de yerli telefon üretimine başladı Çinli teknoloji devi Vivo, Gebze’de 20 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği fabrikada yerli telefon üretimine başladı.