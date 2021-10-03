Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, teknik ekibin internet müşterisine servis veren erişim sistemlerinden evin içindeki modem bağlantısına kadar bütün kontrolleri ve müdahale işlemini gerçekleştirdiklerine işaret ederek böylece müşteriye sunulan teknik servisin kalitesi ve hızının artırıldığını vurguladı.

Kıraç “Yeni nesil teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz bu platformlar sayesinde kurumların organizasyonel yapısında ve gündelik hayatta fiziki kısıtlamaları ortadan kaldırıp gerçeklik olgusunu zenginleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Söz konusu teknolojinin endüstride birçok alanda kullanılabileceğini vurgulayan Kıraç “Sadece evdeki cihazlarla alakalı değil, mesela yolda giderken otomobilinizde bir arıza oldu. Sizin de bir artırılmış gerçeklik gözlüğünüz olursa uzaktan teknik uzmanlar tarafından yönlendirilerek anında ve yerinde arızayı çözebileceksiniz” diye konuştu.

İleride eğlence sektöründe 5G teknolojilerinin çok fazla kullanılacağını ve akıllı fabrikalarda söz konusu yatırımlarla verimliliğin artırılacağını dile getiren Kıraç, Türkiye'deki ilk gerçek 5G’ye hazır şebekeyi de Arçelik'in Çayırova fabrikasına kuracaklarını söyledi.

Geleceğin siber güvenlik uzmanları ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'nı tamamladı Türk Telekom’un siber güvenlik alanında kariyerine önemli bir başlangıç yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunduğu ‘Siber Güvenlik Kampı’ tamamlandı. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen çevrimiçi eğitim programını; Fatih Sencer birinci, Enes Yılmaz ikinci ve Berkay Soylu üçüncü bitirerek toplamda 33 bin TL ödülün sahibi oldular.