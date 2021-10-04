Türkiye Gazetesi

Kara ve deniz araçlarına seyir halindeyken kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip mini İHA ARIKUŞU, araçtan çıkmadan kullanılabilecek, gözetleme, tespit, tanıma ve takip işlevleriyle personele destek verecek - Açıldığında kare kodlu piste dönüşen bir sistem içinde yer alan ARIKUŞU'nun bataryası da otomatik olarak değişiyor ve araç 1 dakika içinde yeniden göreve dönebiliyor

ASELSAN ve Altınay ortaklığındaki DASAL Havacılık Teknolojileri, askeri ve sivil alanda İHA ihtiyacını karşılamak için farklı sınıflarda bir dizi ürün geliştirdi.

Keşif ve gözetleme görevleri için tasarlanan mini İHA ARIKUŞU, kara ve deniz araçları seyir halindeyken kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip bulunuyor. Özel görevleri yerine getirmek için geliştirilen ARIKUŞU, sahip olduğu görüntü işleme, yapay zeka ve sensör füzyonu gibi yetenekleri sayesinde gözetleme, tespit, tanıma ve takip işlevlerini içeren kritik görevleri yerine getirebiliyor.

DASAL Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Onur Güzelmeriç, AA muhabirine, TEKNOFEST 2021'de sergiledikleri ARIKUŞU'nun temel görevinin, personelin hayati tehlikesini en aza indirmek olduğunu söyledi.

Zırhlı ya da çeşitli araçlarla operasyon bölgesine giden ya da bir noktadan başka bir noktaya intikal eden personelin araç içinden çıkmadan gözetleme ve istihbarat ihtiyacının karşılanması için tam otomatik bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu anlatan Güzelmeriç, "Bu konudaki çalışmalarımıza geçen sene başladık ve bu sene içindeki ilk uçuşumuzu 2 ay kadar önce gerçekleştirdik." dedi.

ARIKUŞU'nun kullanım konseptine ilişkin bilgi veren Güzelmeriç, kara aracına entegre edilen sistemin 30-40 kilometre hızlarda seyir halindeyken askeri personelin dışarı çıkmasına gerek kalmadan, otomatik olarak kapaklarını açıp ortaya bir pist çıkmasıyla ARIKUŞU'nun göreve başladığını bildirdi. Güzelmeriç, ilerleyen dönemde sistemin deniz araçlarına da entegrasyonunun planlandığını ifade etti.

ARIKUŞU'nun hava koşullarına bağlı olarak 20-25 dakika kadar gözetleme, istihbarat görevini yerine getirdikten sonra yüzeyinde kare kod bulunan pistine tam otomatik iniş sağladığını vurgulayan Güzelmeriç, şöyle konuştu:

"Görev burada bitmiyor çünkü tekrar uçmamız lazım. Pil değiştirmek için de personele gerek yok. Sistem içinde biri boş, 5'i dolu özel yuvalar var. Boş yuvaya aracın üstünde görevden dolayı boşalmış olan pili çıkartıyoruz, ARIKUŞU'nu özel bir sistem içinde döndürüp dolu pili takıyoruz ve 1 dakikanın altındaki sürede tekrar göreve devam etmesini sağlıyoruz. Daha uzun uçan, sabit kanatlı ufak İHA'lar da var. Onlar da çok faydalı fakat sabit kanatlı olmalarından dolayı bu tip zırhlı araçlarda, bu arazilerde görev yapmaları yer açısından pek kolay değil. VTOL (dikey-iniş kalkışlı sabit kanatlı İHA) dahi olsa belli kameraları taşımak için nereden baksanız 2-3 metrelik kanat açıklığına ihtiyaç oluyor. Biz bu kesintisiz görevi ufak bir İHA ile yerine getirerek çok ciddi bir ihtiyaca cevap vermiş oluyoruz."

İlk test uçuşlarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Güzelmeriç, bundan sonraki süreci ihtiyaç makamlarıyla koordineli şekilde sürdüreceklerini söyledi. Güzelmeriç, "Büyük ihtimalle 2022 yılının ilk yarısı içinde kabul test uçuşlarımız gerçekleşir. Onu müteakip de gerekli çalışmalara devam edilir diye umuyoruz." dedi.



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