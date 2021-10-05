Türkiye Gazetesi

Amerikan teknoloji devi Apple farklı bütçelere hitap etmek için, ürün segmentini genişletiyor. Şirket, ucuz iPHone olarak bilinen Special Edition (Özel Sürüm-SE)'yi piyasa sürmeye hazırlanırken Özel Sürüm’ün ilki iPhone 5 kasasıyla piyasaya sürülmüştü.

iPhone SE'nin ikinci versiyon ise 2020 yılında çıkmıştı. Ucuz İPhone serisinin üçüncüsü SE 3'ün görüntüleri ise Majin Bu tarafından sosyal medyadan sızdırıldı.

Yeni iPhone SE’nin fotoğraflarını paylaşan Majin’in görüntülerine göre iPhone SE 3'ün bir önceki özel versiyondan pek bir farkının olmadığı görüldü. Majin Bu, özel sürümün sonuncusu olan yeni iPhone SE 3’ü modifiyeli iPhone 8 olarak tanımladı.

iPHONE SE 3’ÜN ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 3’ün ön yüzünde 12 megapiksellik bir kamera kullanılırken arka yüzünde ise 12+12 megapiksellik kamera kullanılacak

Yeni iPhone SE 3’ün şu ana kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia edilirken akıllı telefonun raflarda yer alacağı tarihin ise 2020’nin bahar aylarında olması bekleniyor.

Telefonun ekran konusunda ise farklı iddialar bulunurken bunlar bir tanesi yeni iPhone SE 3'te Apple’ın IPS LCD ekran kullanacağı yönündeyken bir diğer iddiaya göre ise OLED ekran kullanılacak.

Boğazova yaylasını görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada bin 200 rakım bulunuyor. Burayı gelip görenler hayran kalıyor. Burada 500 hane var. Ucuz ev yok. Ev fiyatları 500 bin liradan başlıyor yukarıya doğru çıkıyor" dedi.

iPhone 13’ün Türkiye fiyatı 23 bin lira Apple, merakla beklenen iPhone 13 ailesini tanıttı. WWDC 2021 etkinliğinde iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört yeni model ile kullanıcıların karşısına çıkan Apple, iOS 15’i de kullanıma sundu.

iPhone’unu tarayıcı olarak kullandı Brandi Mumma isimli anne, herhangi bir uygulama yüklemeden iPhone’unu tarayıcı (scanner) olarak kullanmayı başardı.

iPhone 12 Mini Türkiye’de Apple’ın iPhone 12 Mini modeli ile iPhone 12 Pro Max modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.