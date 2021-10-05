Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi dünyanın en çok tercih edilen uygulamaları dün birkaç saat süren kesinti yaşadı. Bu süreçte büyük zorluk yaşayan kullanıcılar alternatiflere yönelirken BiP, müşterilerine kaliteli iletişim sunarak sadece bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat artırdı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türk mühendislerin geliştirdiği iletişim platformu BiP kullanım rekorları kırarken, her geçen gün milyonların tercihi olmaya devam ediyor.

Dün yaşanan global uygulamalardaki kesintilerin ardından milyonlar güvenli ve kesintisiz hizmet sunan BiP'i tercih ederken, uygulama sadece bir gecede aktif kullanıcı sayısını 2 kat artırdı. Yeni kullanıcıların yarısını Türkiye dışından gelen uluslararası müşteriler oluştururken, bu süreçte mesajlaşma adedi yaklaşık 4 kat arttı, BiP'in toplam indirme adedi ise 87 milyonu aştı.

192 ÜLKEDE HIZLI VE GÜVENLİ İLETİŞİM

BiP sadece Türkiye'de değil dünyanın 192 ülkesinde de hızlı ve güvenli iletişim hizmeti veriyor.

Rakiplerinden farklı ve üstün özelliklere de sahip olan BiP'te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşma seçeneği de bulunuyor.

Müşterilerini dinleyerek her geçen gün yeni özellikleri hayata geçiren BiP, geçtiğimiz günlerde de yoğun talep gösterilen üzerine ‘Durum Özelliği’ni kullanıcılarıyla buluşturdu.

Yenilenen ara yüzüyle birlikte sadeleşen tasarımıyla dikkati çeken BiP, ‘Anlık Çeviri’ özelliği sayesinde mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkan verirken, sadece normal zamanda değil afet anlarında da ‘Acil Durum’ özelliğiyle de kesintisiz iletişim sunuyor.

Dünya genelinde operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP’in 'Grup Taşıma' özelliği sayesinde, kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay şekilde BiP'e aktarabiliyor.

Kullanıcılar BiP'e mevcut sohbet gruplarını aktarırken grupta daha önce BiP'i yüklemiş olan kullanıcıları da tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.

Dünyanın alternatifi BiP Ocak ayından beri kullanıcılar, kişisel verilerin güvenliği endişesi ile alternatif arayışına yöneldi. Bu aşamada Turkcell BiP uygulaması sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde dikkatleri üzerine çekti.

BiP kullanıcılarına büyük kolaylık: 'Grup taşıma' özelliği Tüm dünyada 80 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildiği belirtilen iletişim platformu BiP, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son dönemde uygulamaya eklenen ‘Grup Taşıma’ özelliğiyle kullanıcıların, diğer mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini kolayca BiP’e taşıyarak iletişimlerine güvenle devam ettiği açıklandı.

BiP'e geçmek isteyenlere sohbet geçmişlerini ve gruplarını taşıma kolaylığı İletişim ve yaşam platformu BiP’e geçiş yapmak isteyenler, kullandıkları diğer mesajlaşma uygulamalarındaki mevcut gruplarını ve sohbet geçmişlerini tek bir tıklamayla BiP’e taşıyabilecek.