Türkiye Gazetesi

Google Haritalar'ın, bu yeni özelliği sayesinde hızlı ve yakıt açısından en verimli rota arasında seçim yapmak mümkün olacak. Google bu özelliğini ABD'de ki kullanıcılar için yayında olduğunu duyurdu.



Haritalar ayrıca önümüzdeki aylarda, bisiklet süren kullanıcılar için 'lite' navigasyon seçeneği ile kullanıcıların telefon ekranını açık tutmasına gerek kalmadan önemli ayrıntıları görmesini sağlayacak özelliğini hizmete sunacak.



Google üst düzey yöneticisi Russell Dicker, "Çevre dostu rota özelliği ile size her zaman en hızlı rotayı ve şimdi aynı zamanda en hızlı olmasa bile yakıt açısından en verimli olan rotayı gösterecektir." dedi. Yine de en hızlı rotayı görmek isteyen kullanıcılar için de bunu seçebilme özelliği olacak.

Google Haritalar bu yeni çevre dostu özellikle kullanıcılarının yılda 1 milyon tonun üzerinde karbon emisyonundan kaçınmasına olanak sağlayacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Bu rakam yoldan 200.000 arabayı kaldırmakla eşdeğer...



Dicker ayrıca Google'ın bisikletli sürücüler için gelecek olan özelliğin, geçen yıl Google Haritalar'da bisikletle yol tariflerine yönelik talebin artmasından doğduğunu söyledi. Bisiklet ve scooter'lı bilgileri dünya genelinde 300 farklı şehirden Google Haritalar'da görmek mümkün olacak.



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