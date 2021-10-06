Türkiye Gazetesi

Konya’da faaliyet gösteren AkınRobotics tarafından üretilen Mini Ada adlı robot, internette satışa sunuldu.

162 BİN 840 TL DEĞERİNDE

Online alış veriş sitelerindeki ilanlar üzerinden satışa çıkarılan robota 162 bin 840 lira fiyat biçildi. 12 aya kadar taksitle ya da alışveriş kredisi ile de satın alınabilen robotun birkaç gün içerisinde kargo şirketine teslim edileceği belirtiliyor.

BİRÇOK ÖZELLİĞE SAHİP

Yerli üretim Mini Ada birçok özelliğe sahip. Dans edebilen, ürün tanıtımı yapabilen robot aynı zamanda karşılama hostesi olarak da kullanılabiliyor.

8 SAAT ÇALIŞABİLİYOR

45 kilogram ağırlığında ve 130 cm yüksekliğinde olan Mini Ada, lityum iyon pilleri sayesinde kesintisiz 8 saat çalışabiliyor.

3 DİL BİLİYOR

Robot, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Rusça olarak kullanılabiliyor. 10 adet motoru ile Mini Ada, kol, kafa, yürüme ve yönelim hareketlerini hassas bir şekilde kontrol edebiliyor.

ENGELLERİ FARK EDEBİLİYOR

Üzerinde 50 adet sensör bulunan Mini Ada, engelleri fark ederek hareketlerini yönlendirebiliyor. Yerli robot, insanlarla iletişimini ise gövdesine entegre edilmiş 10.1 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran vasıtasıyla sağlıyor.

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