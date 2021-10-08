Türkiye Gazetesi

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 4 Ekim'de dünya genelinde yaklaşık 6 saat boyunca erişelemedi. Şirket problemin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını bildirdi. Bugün de benzer bir kriz yaşandı. Facebook, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bazılarının uygulama ve hizmetlerimize erişim problemi yaşadığının farkındayız. Her şeyi bir an önce normale çevirmek için çalışıyoruz. Meydana gelen zorluktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullandı.

WhatsApp ve Facebook neden çöktü? İşte 5 iddia Facebook, WhatsApp ve Instagram'a 6 saat erişilemedi. Milyarlarca dolar uçtu. Kaos için 5 iddia ön plana çıktı.

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Nedeni belli oldu Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook dün tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. Yaşanan erişim sorunun ardından Facebook'un altyapı direktörü Janardhan, açıklama yaptı. Janardhan, yaklaşık 7 saat süren kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00'den itibaren düzelmeye başladı.

WhatsApp, Instagram, Facebook açıldı, erişim 6 saat sonra gerçekleşti Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyordu. 6 saat süren sıkıntı sona erdi. Facebook, WhatsApp ve Instagram'a giriş sağlanıyo, işte son gelişmeler...