Türkiye Gazetesi

ÖEMR TEMÜR

Van Gogh’un eserinden esinlenerek tasarlanan Phantom X, zarif 3D çerçevesiz ekran ve endüstrinin ilk ipeksi cam arka kapağa sahip. 50 MP gece kamerası ve sektörün önde gelen 1/1,3 inç süper büyük sensörü, 105 derece geniş açılı 48 MP selfie kamerası, yapay zekâ destekli gece modu ve 50 mm portre kombinasyonu, cihazın kamera performansını üst seviyeye taşıyor. 4.700 mAh pil, 256 GB+8 GB geniş bellek ve güncellenmiş HiOS 7.6 sistemiyle güçlendirilen Phantom X, 30 dakikada yüzde 70, 60 dakikada yüzde 100 şarj oluyor. Sınırlı sayıda Tecno Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile 6 bin 999 TL’den hepsiburada.com’da satışa sunulan Phantom X, Teknosa ve Vatan mağazalarından ise bir yıl ekstra garanti ve yine sınırlı sayıda Tecno Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile 7 bin 499 TL’den temin edilebilecek.

Çinli Tecno da Türkiye’de ‘cep’ üretimine başladı Pendik’te 25 milyon dolarlık yatırımla fabrika kuran Çinli Tecno, seri üretime başladı. Distribütörlük ve lojistik konusunda Arena Bilgisayar ile anlaşan firma, yerli modelleri mayıs ayı içerisinde tüketici ile buluşturacak

Tecno ve Vivo'dan 45 milyon dolar yatırım Tuzla'da cep telefonu üretimine hazırlanan Çinli Oppo'nun ardından Tecno Mobile de 25 milyon dolar yatırımla mart ayında Pendik’te üretime başlıyor. Fabrika yatırımı için 20 milyon dolar bütçe ayıran Vivo ise tesis için Anadolu Yakası’nda yer bakıyor