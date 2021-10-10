Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yarın yola çıkacak olan teknoloji tırı Doping Hafıza; Adıyaman Gerger’den başlayarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu şehirlerindeki köy okullarını ziyaret edecek. Adıyaman’ın ardından Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Muş illerinde çocuklarla buluşacak. Proje kapsamında 2021 sonuna kadar 15 binin üzerinde çocuğa ulaşmak, 2022 sonunda ise 60 binin üzerinde çocuğun hayatına dokunmuş olmak hedefleniyor. Doping Hafıza CEO’su Semih Hakyemez, çocuklara yeni ufuklar açmak istediklerini belirterek “Doping Teknoloji Tırı’nın içinde VR gözlükten drone’a, İHA konsolundan 3D yazıcıya kadar pek çok teknolojik alet; ayrıca Tesla bobini, Van de Graaff jeneratörü, plazma küresi ve Stirling motoru gibi deney setleri bulunuyor. Burada çocukları teknolojiyle tanıştıracak, teknolojinin ulaşabileceği noktaları göstereceğiz. Teknoloji tırı çocuklarımızın gelecekte bir bilim insanı, mühendis, sanatçı, doktor, astronot ve yazılımcı olmaları sürecine yön verecek” dedi. İlkokul sekizinci sınıfa bütün öğrencilere açık olan tırını ziyaret edenlere satranç takımı ve müzik enstrümanı hediye edilecek.

Teknoloji tırı Ankara’ya park etti Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle buluşturmaya devam ediyor.