Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'in Los Angeles sokaklarında yeni bir çeşit polis memuru var. K5 robot suç durdurucu robot parkta gözlemci olarak devriye geziyor.





Polis memuru, K5 ile yapılan deneme parktaki suç oranını azalttığını söyledi



BBC'nin haberine göre, K5 herhangi bir suçu engellemek için bir şey yapamıyor fakat oluşan faaliyetleri üzerinde bulunan kamerası ile kaydedip polis merkezine rapor edebiliyor.

Polis memuru, robotla yaptıkları denemenin parktaki suç miktarını azalttığını söylüyor.





K5 herhangi bir suça müdahale edemiyor fakat etrafı video ile kaydedip polis merkezine rapor ediyor.



Kanada’da iş gücü ihtiyacı arttı! 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada’da kırmızı alarm verildi. Son yapılan araştırmalarda, ülke genelinde iş gücü ihtiyacının giderek arttığını gösteriyor. Ülkede 2021'in ikinci çeyreğinde 731 bin 900 eleman açığı saptanırken, en büyük eleman açığının sağlık sektöründe yaşandığı belirtildi.

Amerikalıların gelirleri geçen yıl düşüş gösterdi ABD'de koronavirüsün etkileri, halkın cebini vurdu. Hanehalkı geliri, salgınının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azaldı.