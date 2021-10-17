Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İnsansız hava araçları, aksiyon kameralar, el gimbalları, kodlanabilir robotlar olmak üzere görüntü teknolojilerinde dünya lideri DJI tarafından tasarlanan akıllı telefon sabitleyici OM 5, Türkiye’deki kullanıcılarıyla buluştu.

Amatör ve profesyonel olmak üzere tüm kullanıcılara hitap eden OM 5 video çekimleri başta olmak üzere, seyahat ve gezilerde, konferans ve toplantılarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisi ve 3 eksenli gimbal ile desteklenen cihaz daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Katlandığında avuç içine sığabilen DJI OM 5’te Om 4’ten farklı olarak dâhili uzatma çubuğu bulunuyor. 1.000 mAh bataryaya sahip OM 5, 1,5 saat şarj ile 6,5 saat kullanılabiliyor.

DJI OM 5 ayrıca bilek kayışı, mini tripod ve saklama çantası gibi diğer kullanışlı aksesuarlarla destekleniyor. OM 5’in ‘Dolgu Işığı Telefon Tutucu’ modeli ise yetersiz ışık durumlarında kullanıcıların imdadına yetişiyor.

Online kanallarda satışa sunulan cihazın fiyatı 1.600 lira.

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