Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cep telefonu devi TCL, 20 SE’den sonra, yerli üretim TCL 20E ve TCL L7 akıllı telefon modellerinin satışa çıktığını duyurdu. Giriş seviyesine konumlanan telefonlardan TCL 20E, 32 GB’lık depolama kapasitesine ve 3 GB RAM’e sahip. Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisinin tercih edildiği telefonun arka tarafında yapay zekâ destekli üçlü kamera bulunuyor. Yüz tanıma ve parmak izi destek sunan telefonun ön tarafında ise 5 megapiksellik kamera mevcut. Pil kapasitesi 4.000 mAh olan telefonun fiyatı 2.399 TL. Android 10 (Go sürümü) yüklü gelen TCL L7 ise 1.599 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Vivo, Türkiye’de üretilen modellerine yenilerine eklemeye devam ediyor. Y11s ve Y20 modellerinin ardından “Yerli Üretim” logosuyla üretilen modeli Y53s’i de satışa sundu. Y53s modeli, Süper Gece Kamerası, Otomatik Göz Odaklama, Ultra Stabil video ve daha fazlasını içeren çeşitli özelliklerle desteklenen üçlü arka kamera kurulumu, 8 GB + 4 GB lık genişletilmiş ram kapasitesi, uzun pil ömrü ve 33W hızlı şarjı ile dikkat çekiyor. Y53s’in fiyatı ise 4.299 TL.

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