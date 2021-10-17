Türkiye Gazetesi

Akıllı telefonlar için geliştirilen anlık mesajlaşma, arama uygulaması olan WhatsApp kullanıcıların birbirlerine karşı duygularını daha basit bir şekilde ifade edebilmeleri için geliştirdikleri yeni özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Instagram, Facebook Messenger’da kullanılan mesajlara emoji ile tepki verme özelliği artık WhatsApp’da da kullanılabilecek. Şu an test aşamasında olan ve WhatsApp’ın yeni güncellemesi ile gelecek olan emojilerle mesajlara tepki verme özelliği sayesinde kullanıcılar mesaj ya da grup bildirimlerine emojilerle tepki verebilecek. Mesajların üzerine yerleştirilmiş emojilerden verilecek tepkinin seçilebileceği yeni özellikle tepkiler karşı tarafa bildirim olarak gidecek. Fakat kullanıcılar emojileri bildirim olarak alıp almamayı kendi seçebilecek.

YENİ SÜRÜMDE KULLANIMA AÇILACAK

Test aşamasında olan özellik onaylanırsa WhatsApp'ın yeni sürümüyle herkesin kullanımına açılacak. Yeni sürümde bu özellik yer alırsa varsayılan ayar aktif olacak, istenirse sonra "Ayarlar" altındaki tepki bildirimleri bölümünden devre dışı bırakılabilecek. WhatsApp’ın testine devam ettiği tüm özellikler gibi, 'emoji tepkisi' de şimdilik beta aşamasında. WABetaInfo'nun bilgilendirmesine göre, özellik iPhone kullanıcılarının erişimine açılmakla birlikte yakında Android‘e de gelecek. WhatsApp, mesaj tepkilerini hayata geçirdikten sonra eş zamanlı olarak bildirimler de dünya genelinde kullanıma sunulmuş olacak.

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