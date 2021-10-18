Türkiye Gazetesi

WhatsApp'ta uzun süredir kullanılan "Uçtan uca şifreli mesajlar” özelliği tarihe karışıyor. Şirketin yeni devreye soktuğu güncelleme sayesinde mesajlar sır gibi saklanacak.

MESAJLAR SIR GİBİ KORUNACAK

Artık Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri hiç bir WhatsApp sohbetinin WhatsApp'ın kendisi de dahil hiç kimse tarafından erişilemeyecek.

KULLANICILAR ŞİFRE BELİRLEYECEK

Kullanıcıların bunun için yapmaları gereken tek şey sohbetlerini şifreleme seçeneğine gelmeleri ve 64 haneli bir şifre belirlemeleri.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

WhatsApp, birkaç sene önce uçtan uca şifreleme sistemini duyurmuş ve cihazlardaki tüm konuşmaların uçtan uca şifrelenerek WhatsApp da dahil hiç bir uygulama tarafından okunamamasını garanti altına almıştı. Söz konusu sohbetlerin bulut sistemlerde şifrelenmesi halinde, hala üçüncü kişilerin bilgisine açık hale gelmesi oldukça tartışılan bir konuydu.

WhatsApp’ın beklenen özelliği geldi: Mesajlara emojiyle tepki verilebilecek WhatsApp’ın test aşamasında olan mesajlara emojiyle tepki verme özelliği onaylanırsa WhatsApp’ın yeni sürümüyle herkesin kullanımına açılacak.

WhatsApp ve Facebook neden çöktü? İşte 5 iddia Facebook, WhatsApp ve Instagram'a 6 saat erişilemedi. Milyarlarca dolar uçtu. Kaos için 5 iddia ön plana çıktı.

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Nedeni belli oldu Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook dün tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. Yaşanan erişim sorunun ardından Facebook'un altyapı direktörü Janardhan, açıklama yaptı. Janardhan, yaklaşık 7 saat süren kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00'den itibaren düzelmeye başladı.