Türkiye Gazetesi

Türkiye Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılıktan kurtulmaya, söz konusu alanda söz sahibi olarak ağırlığını koymaya devam ediyor. Bu kapsamda TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR SİHA'nın, tüm testleri başarıyla geçmesinin ardından ilk teslimatı gerçekleştirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi" dedi.

İLK TESLİMAT DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesbından yaptığı paylaşım ile yeni bir müjdeyi duyurdu. Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testlerinin başarı ile tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

İsmail Demir paylaşımında, "İlk Aksungur'u Telim ettik! TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. Aksungur SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AKSUNGUR SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Aksungur, silahlı insansız hava aracıdır. Anka Aksungur TEI tarafından geliştirilen PD170 havacılık motoruyla 20 000 ft irtifaya kadar güç kaybı yaşamadan tırmanabilme özelliğine sahir. Bununla birlikte orta irtifada 750 kg yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Anka-Aksungur’un, TEI PD170 motoruyla 40 bin feet yüksekliğe kadar 24 saatlik (50 saat için çalışılıyor) uzun süreli görevler yaptığı biliniyor.

Aksungur’dan yeni rekor! 1000 saati devirdi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği insansız hava aracı (İHA) Aksungur, sahada 1000 uçuş saatine ulaştı.

Yerli ve milli İHA AKSUNGUR, ilk saha görevine başladı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı’na uçarak ilk saha görevine başladı.

Akıncı ve Aksungur testleri: Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor Bugünlerde Türkiye’nin milli güvenlik gündemi, Irak’ın kuzeyindeki PKK terör hedeflerine yönelik sınır-ötesi harekât, F-35 programı iştirakinin resmen sona ermesi gibi gündemlere yoğunlaşırken, başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) testi, Türk savunma sanayiinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğuna işaret ediyor.