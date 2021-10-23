Türkiye Gazetesi

Apple, İstanbul’daki üçüncü mağazasını açtı. Apple CEO’su Tim Cook, haberi Twitter hesabı üzerinden duyururken, Elon Musk’tan dikkat çeken gönderme geldi.

İSTANBUL’DAKİ 3’ÜNCÜ MAĞAZASI

Apple, Zorlu Center ve Akasya AVM'nin ardından İstanbul'daki 3. mağazasını Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde açtı.

TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN DUYURDU

Şirket CEO'su Tim Cook, açılışı Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyururken "Size Apple Bağdat Caddesi'ni tanıtayım, İstanbul'daki yeni güzel mağazamız. Bu enerjik grubun bir parçası olduğumuz için sevinçliyiz ve bu spektekülar alanda müşterilerimizi karşılamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK’TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Twitter'ı son derece aktif kullanan ve sıradan kullanıcıların bile tweet'lerine sıklıkla yanıt veren Tesla CEO'su Elon Musk, Cook'un paylaşımına yanıt vermeyi de atlamadı.

“APPLE BEZİ’Nİ GÖRÜN”

Apple'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa sunduğu 199 liralık 'Apple Temizleme Bezi'ne gönderme yapan Musk, "Gelin Apple Temizleme Bezi'ni görün" tweet'ini attı.

199 LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI

Apple 18 Ekim'deki lansmanda yeni ürünlerini tanıtmıştı. Tanıtılan ürünler arasında Macbook Pro, AirPods 3, M1 Pro, M1 Max, HomePod mini, Apple Music Voice Plan yer alırken, tanıtım yer almayan 'Apple Temizleme Bezi' de Apple'ın internet sitesinde 199 liradan satışa çıkarılmıştı.

GÜVENLİ VE ETKİLİ

Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımı için şu ifadelere yer verilmişti: Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler.

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